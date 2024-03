Marché de Potiers Fête des Vieux Métiers Chéniers, samedi 3 août 2024.

Marché de Potiers Fête des Vieux Métiers Chéniers Creuse

Le marché des potiers se déroule le 3 août à la Tuilerie. Des exposants professionnels ont été sélectionnés pour leur créativité, la qualité et l’originalité de leur travail.

Vous pourrez admirer et acquérir des créations pour tous les usages décoration, art de la table… Un large éventail des différentes techniques et des matières utilisées seront présentes terres vernissées, grès, porcelaine, faïence, raku, raku nu, terres polies, terres enfumées… Tout au long de ses journées de nombreuses animations se dérouleront.

La fête des Vieux Métiers se déroule le dimanche 4 août avec aussi de nombreuses animations qui vont ravir petits et grands. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-04

Ecomusée de la Tuilerie de Pouligny

Chéniers 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine tuilerie.pouligny@ccpaysdunois.fr

L’événement Marché de Potiers Fête des Vieux Métiers Chéniers a été mis à jour le 2024-03-15 par Creuse Tourisme