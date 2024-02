Marché de poterie locale 3ème édition Plobannalec-Lesconil, dimanche 29 septembre 2024.

Une vingtaine de céramistes se réunissent pour vous proposer leurs créations.

Bas Van Zuijlenn céramiste à Hent Kerleusquenet organise cette journée avec l’association Mad in Dz, artistes et créateurs des Cornouaille.

Jouant la carte de la production locale, Bas convie des céramistes du du Pays Bigouden et de différents coins de Bretagne.

Programmation en cours :

A propos de L’Atelier L’esprit créateur

Bas van Zuijlen, céramiste depuis 25 ans a créé l’atelier l’Esprit Créateur en 2016 à Plobannalec-Lesconil. Il crée des objets utilitaires d’un design contemporain. Depuis 2022, il expérimente la création d’émaux avec des terres locales, à base d’argile, de cendre, de sable ou de coquillages broyés. Très concerné par les enjeux écologiques actuels, il relocalise la provenance de matière première pour être plus autonome.

Crêpes et boissons sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 11:00:00

fin : 2024-09-29 19:00:00

2 Hent Kerleusquenet

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne bas@baszdesign.com

