Marché de Pâques et Animations Cuzion, dimanche 7 avril 2024.

Marché de Pâques avec musique, producteurs, artisans locaux et chasse aux oeufs.

Une bonne journée en famille est au programme avec le marché de Pâques à Cuzion. Concours de pâté de Pâques (à déposer entre 10h et midi), spectacle de clown, grande chasse aux oeufs (sur inscription au 02 54 47 36 89) et un stand peinture pour décorer ses oeufs.

Manifestation organisée par la Mairie de Cuzion et l'association Du Pinard et Des Arts.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire

