Marche de nuit Brion, samedi 4 mai 2024.

Marche de nuit Brion Vienne

16ème marche de niot organisée pat le comité des fêtes de Brion.

Parcours de 12km avec repas sur le parcours.

Départ à 19h30 à la salle des fêtes.

Apportez vos couverts et bols.

Réservation et paiement obligatoire avant le 26 avril, à déposer à la mairie de Brion.

12€/adulte et 6€/enfant (jusqu’à 2 ans). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 19:30:00

fin : 2024-05-04

Salle des fêtes

Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine

