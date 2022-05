Marché de noël Plateau d'Hauteville Catégories d’évènement: Ain

Plateau-d'Hauteville

Marché de noël, 4 décembre 2022, Plateau d'Hauteville. Marché de noël Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

2022-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-04 18:00:00 18:00:00 Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes

Plateau d’Hauteville 01110 L’association des commerçants du Plateau organise leur traditionnel marché de noël à la salle des fêtes et au boulodrome d’Hauteville. seillenathalie@gmail.com Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d’Hauteville

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Plateau-d'Hauteville Autres Lieu Plateau d'Hauteville Adresse Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Ville Plateau d'Hauteville lieuville Place du Dr Rougy Hauteville-Lompnes Plateau d'Hauteville Departement Ain

Plateau d'Hauteville Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-dhauteville/

Marché de noël 2022-12-04 was last modified: by Marché de noël Plateau d'Hauteville 4 décembre 2022 Ain Plateau d'Hauteville

Plateau d'Hauteville Ain