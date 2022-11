Marché de Noël Sury-le-Comtal Sury-le-Comtal Catégories d’évènement: Loire

Loire Sury-le-Comtal Le marché de Noël propose des produits locaux alimentaires et artisanaux dans une ambiance conviviale, festive et chaleureuse.

Animations pour enfants : photos avec le Père Noël, lecture de contes de Noël, maquillage, poneys. Snack et buvette sur place. +33 6 09 03 20 99 Salle des fêtes des Chartonnes Chemin des Chartonnes Sury-le-Comtal

