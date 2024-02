Marché de Noël Plobannalec-Lesconil, dimanche 8 décembre 2024.

Marché de Noël Plobannalec-Lesconil Finistère

Le traditionnel Marché de Noël de Plobannalec-Lesconil aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 décembre et sera comme toujours organisé par le Comité de Jumelage et ses bénévoles.

Cette année, 60 exposants seront présents, avec une grande diversité de stands. Les visiteurs pourront déambuler dans les allées et trouver des idées de cadeaux originaux. Une vente de sapins aura lieu. Les villes jumelées de Glienicke (Allemagne) et de Broadclyst (Royaume-Uni) seront présentes et proposeront des produits locaux.

Le Père Noël sera bien sûr au rendez-vous, samedi à partir de 14h et dimanche à partir de

11h. Un bel espace joliment décoré lui a été préparé pour qu’il puisse recevoir les enfants et écouter toutes leurs souhaits pour Noël. Des photos avec le Père Noël seront proposées.

Un spectacle de magie et de mime aura lieu le samedi à 16h et un spectacle de marionnettes le dimanche à 16h également. Un manège animera également ces 2 jours et des balades à poney seront organisées.

Pour régaler nos papilles, les organisateurs ont prévu du vin chaud et du chocolat chaud

avec de bonnes brioches locales, ainsi que des crêpes, galettes-saucisses et autres kouigns !

A 15h, samedi et dimanche, ce sera English Tea Time, avec thé, scones et marmelade.

C’est donc un beau week-end aux parfums de Noël qui attend les visiteurs à PlobannalecLesconil, salle de Pont-Plat.

Pratique

samedi 7 décembre de 11h00 à 19h00

dimanche 8 décembre de 10h00 à 18h00.

Entrée et parking gratuits Salle omnisports de Pont-Plat à Plobannalec-Lesconil.

Contact jumelage.plobannalec.lesconil@gmail.com Denis Jeanson 06 58 82 93 80 .

Salle omnisports

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne jumelage.plobannalec.lesconil@gmail.com

