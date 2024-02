Marché de Noël du Haras national du Pin Manège d’Aure Le Pin-au-Haras, samedi 7 décembre 2024.

Marché de Noël du Haras national du Pin Manège d’Aure Le Pin-au-Haras Orne

UN MARCHE DE 60 EXPOSANTS

Dès le vendredi après-midi, venez déambuler dans le Marché de Noël, rencontrer les 60 exposants présents pendant ces 3 jours, et faire vos emplettes de Noël en remplissant votre panier de bons et beaux produits locaux et artisanaux.

LES ANIMATIONS

Lors de ces 3 jours de Marché de Noël, des nombreuses rencontres à faire :

> Arrivée du Père Noël en Attelage, samedi et dimanche à 14h

> Atelier photos avec le Père Noël, vendredi à 18h et samedi dimanche à partir de 14h

> Illuminations de Noël dans la Cour d’Honneur à partir de 18h

> Concert de l’Alliance Musicale de Sées samedi en après-midi

> Trompes de Chasse du Haras du Pin dimanche en après-midi

LES ACTIVITES

> Promenade en Attelage de la Mère Noël, samedi et dimanche après-midi

> Baptême Poneys, samedi et dimanche après-midi

> Spectacle équestre « Le Mystère du Triskell », vendredi 8 à 19h dans le Manège d’Aure

LES HORAIRES DU MARCHE DU NOËL

Vendredi 6 décembre de 16h à 20h

Samedi 7 décembre de 10h à 20h

Dimanche 8 décembre de 10h à 18h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-07 10:00:00

fin : 2024-12-07 18:00:00

Manège d’Aure Haras national du Pin

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie info@harasnationaldupin.fr

L’événement Marché de Noël du Haras national du Pin Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2024-02-21 par Haras national du Pin