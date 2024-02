Marche de l’APEL de l’école Saint-Joseph et collège Sacré-Coeur départ de l’école Saint-Joseph Sainte-Sigolène, dimanche 17 mars 2024.

Marche de l’APEL de l’école Saint-Joseph et collège Sacré-Coeur départ de l’école Saint-Joseph Sainte-Sigolène Haute-Loire

Marche organisée par l’APEL de l’école Saint-Joseph et du collège Sacré-Coeur.

Parcours 5 (possible en poussette 4×4), 10, 15 et 20kms.

Départ de 7h30 à 11h30 (10h pour les 15 et 20kms).

Ravitaillement pour les 15 et 20kms (prévoir son gobelet).

4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 07:30:00

fin : 2024-03-17 11:30:00

départ de l’école Saint-Joseph 5 avenue du stade

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Marche de l’APEL de l’école Saint-Joseph et collège Sacré-Coeur Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron