MARCHÉ DE LA FÊTE DES MÈRES Bitche, dimanche 26 mai 2024.

Dimanche

La ville de Bitche organise un marché à l’occasion de la Fête des mères !

Vous souhaitez faire plaisir à votre mère en cette journée spéciale ? Rendez-vous au marché couvert de Bitche le dimanche 26 mai de 9h00 à 18h00 pour dénicher un cadeau original réalisé par nos talentueux artisans locaux et profiter d’une journée animée !

Au programme, vente en circuit court de produits du terroir divers et variés, frais et de saison ainsi que d’objets issus du savoir-faire et de l’artisanat local , buvette et petite restauration.

Artisans et producteurs locaux vous attendent de pied ferme ainsi que des surprises pour les mamans !

Quand? Le dimanche 26 mai 2024 de 9h00 à 18h00.

Où? Au marché couvert, rue du Général Stuhl, 57230, Bitche (accès en face de l’Espace Cassin par la ruelle d’accès à la salle des cuirassiers).

Renseignements auprès du service foires et marchés de la mairie.Enfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 09:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Marché couvert rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est

L’événement MARCHÉ DE LA FÊTE DES MÈRES Bitche a été mis à jour le 2024-03-21 par OT DU PAYS DE BITCHE