Marché de Gisors Gisors, dimanche 22 septembre 2024.

Marché de Gisors Gisors Eure

Tous les vendredis et dimanches matin, vous pourrez découvrir des produits frais et locaux sur le marché de Gisors.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 08:00:00

fin : 2024-09-22 12:30:00

Place des Carmélites

Gisors 27140 Eure Normandie

