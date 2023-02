Marché de créateurs et de producteurs Dunières Catégories d’Évènement: Dunières

Haute-Loire

Marché de créateurs et de producteurs, 21 juillet 2023, Dunières . Marché de créateurs et de producteurs Espace la Galoche Dunières Haute-Loire

2023-07-21 17:00:00 17:00:00 – 2023-07-21 21:00:00 21:00:00 Dunières

Haute-Loire A l’occasion de la Course de côte Nos Artisans et Commerçants Dunièrois – ACD vous conviennent à un merveilleux moment de convivialité lors de notre marché d’été ! Dès 17h à l’espace de la Galoche rencontrez nos producteurs et artisans d’art et locaux. Dunières

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Dunières, Haute-Loire Autres Lieu Dunières Adresse Espace la Galoche Dunières Haute-Loire Ville Dunières lieuville Dunières Departement Haute-Loire

Dunières Dunières Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunieres /

Marché de créateurs et de producteurs 2023-07-21 was last modified: by Marché de créateurs et de producteurs Dunières 21 juillet 2023 Dunières Espace la Galoche Dunières Haute-Loire Haute-Loire

Dunières Haute-Loire