Marche des Poussettes Marché Couvert Saint-Christophe-en-Brionnais, 8 septembre 2024, Saint-Christophe-en-Brionnais.

Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 08:30:00

fin : 2024-09-08

Un circuit de 11 km. Parcours sportif pour tous, avec un ravitaillement. Un circuit de 8 km. Parcours intermédiaire pour petits et grands, avec un ravitaillement et animations. Un circuit de 3km. Parcours poussettes pour les enfants, avec un ravitaillement, animations et chasse aux galets.

Marché Couvert

Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



