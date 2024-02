Marché aux saveurs d’automne et bourse aux livres Naucelle, samedi 26 octobre 2024.

Imprégnez-vous des senteurs et des couleurs de l’automne et prévoyez des livres à lire au coin du feu !

Tous les produits de l’automne vous attendent sur ce marché, avec une trentaine d’exposants côté gourmand. Amateurs de livres, une quarantaine d’exposants seront là pour vous proposer tous les univers possibles !

Vous pourrez également assister à la fabrication artisanale de jus de pomme et en acheter quelques bouteilles c’est direct du producteur au consommateur !

A 12h, un repas sur réservation (par téléphone) vous est proposé.10 EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie naucelle.actions@gmail.com

