MARCHÉ AUX PUCES Rupt-sur-Moselle, dimanche 2 juin 2024.

Dimanche

« Rupt Anim » et le « CAHM »organisent un marché aux puces dans les rues du village. Restauration et buvette sur place. Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est fabien.mangeat@free.fr

