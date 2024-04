Marché aux puces Reichshoffen, dimanche 15 septembre 2024.

Marché aux puces Reichshoffen Bas-Rhin

De nombreux exposants seront présents toute la journée sur la place de la Castine et dans les rues voisines pour cette 28ème édition.

De nombreux exposants seront présents toute la journée sur la place de la Castine et dans les rues voisines pour cette 28ème édition. Restauration (café, croissant, grillades, frites, tartes flambées et pâtisserie). 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 08:00:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Place de la Castine

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est lespuces.reichshoffen@gmail.com

L’événement Marché aux puces Reichshoffen a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte