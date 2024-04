Marché aux puces du carnaval des Vosges du Nord Reichshoffen, lundi 20 mai 2024.

Marché aux puces du carnaval des Vosges du Nord Reichshoffen Bas-Rhin

Venez découvrir le marché aux puces carnaval des Vosges du Nord, où chaque stand révèle une nouvelle histoire et chaque objet promet une découverte unique. Explorez des trésors vintage, des antiquités rares et des objets artisanaux, tout en vous imprégnant de l’ambiance animée et chaleureuse de ce rendez-vous incontournable. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-20

fin : 2024-05-20

Rue de la Liberté et rue des Pèlerins

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est rishefferschlosshexe@gmail.com

