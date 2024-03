Marché aux plantes Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou, mercredi 1 mai 2024.

Marché aux plantes Jardin Camifolia
Mercredi 1 mai, 10h00
Jardin Camifolia
Entrée gratuite

C’est le 1er jour d’ouverture de la saison 2024 !

Une cinquantaine d’exposants proposent à la vente un large choix de plantes médicinales, aromatiques, de collection, vivaces, arbustes mais aussi des produits à base de plantes ou à destination du jardin, de l’artisanat…

Participez à une vingtaine d’animations gratuites : découverte de la botanique, broyage de végétaux, la découverte des sciences participatives avec le Science tour… ainsi que des surprises inédites pour les petits et les grands, notamment le manège écologique !

Cette année, ambiance Nouvelle-Orléans et bonne humeur avec la fanfare BiGuiZi !

Restauration sur place assurée par des food-trucks et le Jardin Gourmand.

Jardin Camifolia
1 rue de l'Arzillé
Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
02 41 498 498

Marché aux plantes découverte de la botanique

Jardin Camifolia