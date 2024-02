Marché aux fleurs et au jardinage Eymoutiers, dimanche 19 mai 2024.

Marché aux fleurs et au jardinage Eymoutiers Haute-Vienne

Chaque année le 3ème dimanche de mai, cette manifestation autour des fleurs et du jardin permet aux visiteurs de se faire plaisir ou de faire plaisir ! Les pépiniéristes, horticulteurs et autres professionnels présents vous proposent un choix varié pour embellir votre jardin ou préparer votre potager : cultures florales et potagères, plantes vivaces et bulbes, arbres et arbustes, plants de légumes, aromatiques, fruitiers, plantes décoratives, etc. Des producteurs et artisans sont également présents. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 17:00:00

Place Stalingrad

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr

