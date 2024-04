Marché artisanal de printemps Burnhaupt-le-Haut, mercredi 1 mai 2024.

Marché artisanal de printemps Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Le marché artisanal de printemps vous attend ! Au programme plus d’une trentaine d’exposants d’artisanat local, troc aux plantes le matin, initiation aux premiers secours par les sapeurs-pompiers, stand de sensibilisation au broyage et animations pour les enfants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

1 place de la mairie

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est mairie@burnhaupt-le-haut.com

