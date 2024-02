Marché artisanal de l’été Eymoutiers, mercredi 7 août 2024.

Marché artisanal de l’été Eymoutiers Haute-Vienne

Le territoire est riche d’artistes et d’artisans passionnés qui font perdurer des métiers et des savoir-faire d’exception qui allient tradition et modernité. Rencontre, transmission et partage seront au rendez-vous de ces marchés ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 10:00:00

fin : 2024-08-07 17:00:00

Avenue de la paix

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine ot-accueil@cc-portesdevassiviere.fr

