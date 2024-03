Marché artisanal à Bouillancourt-en-Séry Bouillancourt-en-Séry, dimanche 21 avril 2024.

Marché artisanal organisé par l’association « Un espoir pour princesse Shayinesse » les 20 et 21 avril à la salle des fêtes de Bouillancourt-en-Séry.

– Samedi de 10h à 18h

– Dimanche de 10h à 17h

Buvette et restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Renseignements 06 76 70 85 47 00 0 .

19 Grande Rue

Bouillancourt-en-Séry 80220 Somme Hauts-de-France

