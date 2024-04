Marché à la ferme à la ferme Mâlain, samedi 20 avril 2024.

Marché à la ferme de produits bio et locaux Tous les samedis de 10h à 12h à partir du 15 avril Légumes de saison, farines, biscuits & viennoiseries, fromages de brebis, viande de cochon et autres gourmandises selon la saison. Tous les produits sont issus de la ferme ou réalisé par des artisans malinois l’occasion de rencontrer les producteurs et d’échanger sur leurs pratiques. Le marché se déroule dans la bergerie, vous pouvez vous garer dans la cour de la ferme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-11-26 12:00:00

à la ferme 27 rue gaudot

Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

