Marché à la ferme Aspach-le-Bas, vendredi 26 avril 2024.

Marché à la ferme Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Large gamme de produits huîtres et produits de la mer, viande et charcuterie, fruits et légumes bio de saison, miel, vin blanc d’Alsace, rhums arrangés et confitures.

De la diversité et de l’authenticité en un seul lieu ! Venez rencontrer les producteurs et les produits qu’ils vous proposent fruits et légumes, charcuterie, vins d’Alsace, bières artisanales, huîtres de Normandie, gâteaux, miel … EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 15:00:00

fin : 2024-04-26 19:00:00

30 rue de Belfort

Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est krust.philippe@orange.fr

L’événement Marché à la ferme Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay