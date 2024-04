Marc Rougé a quitté le groupe La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence, samedi 11 mai 2024.

Vous avez déjà eu envie de tout quitter pour recommencer ? Que se passe-t-il quand on quitte tout ? Marc parle de sa reconversion avec autodérision et humour.

Marc a beaucoup travaillé dans le monde du travail avant de… tout quitter (vraiment tout).

Ancien recruteur, il a fait passer 3 500 entretiens, et a quelques conseils d’ailleurs à vous donner. Sur l’amour, il est moins affuté.

Avec lui vous allez voyager !



Marc réhabilite la tradition du sketch avec un stand up moderne d’observation.

Spectacle à dominante drôle. 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11 22:15:00

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

