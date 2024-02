Marathon VTT du Mont d’Ancre à Campandré-Valcongrain Le Bourg Les Monts d’Aunay, dimanche 7 avril 2024.

Avis aux vététistes ! Venez participer au marathon VTT organisé par le club Aunay VTT. Un événement exceptionnel en Normandie, à ne pas manquer ! Lots et grille de prix pour les 10 premiers, courses jeunes à partir de U15. Infos et inscriptions sur le site internet et par mail.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Le Bourg Campandré-Valcongrain

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie informations@aunayvtt.fr

