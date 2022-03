Maqui-masque Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne

Maqui-masque Château de Champs-sur-Marne, 14 mai 2022, Champs-sur-Marne. Maqui-masque

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 14 mai à 19:00

Maqui-masque ———— * **De 19h à 21h – à partir de 3 ans : stands de maquillage aux formes de masques** Mettez-vous aux couleurs de la soirée et enfilez votre masque dessiné au maquillage. Sous les doigts de fées de nos deux maquilleuses, vos yeux s’habillent d’un superbe masque décoratif vibrant de joie ! [_Voir tout le programme de la nocturne “Château Masqué… et si on en jouait ?” au Château de Champs-sur-Marne_](https://openagenda.com/ndm-2022-ile-de-france/events/ouverture-du-chateau-2876800)

Entrée libre

Pour que le masque redevienne un joyeux accessoire d’apparat, deux spécialistes du château de Champs-sur-Marne ornent vos yeux d’un maquillage au motif de la soirée : un masque du plus bel effet. Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Champs-sur-Marne Adresse 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Ville Champs-sur-Marne lieuville Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Departement Seine-et-Marne

Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champs-sur-marne/

Maqui-masque Château de Champs-sur-Marne 2022-05-14 was last modified: by Maqui-masque Château de Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne 14 mai 2022 Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne

Champs-sur-Marne Seine-et-Marne