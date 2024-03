Manudigital meets Tetra Hydro K Rocher de Palmer Cenon, vendredi 19 avril 2024.

Manudigital meets Tetra Hydro K C’est cette nuit-là ou jamais pour vivre la Dub Adventure : la bass Music, le reggae et le dub s’unissent pour créer une tempête sonore à secouer fort le dancefloor. Vendredi 19 avril, 23h00 Rocher de Palmer Plein tarif : 21€ | Tarif abonné : 18€ | L’Infidèle : 19€ | Tarif guichet : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-19T23:00:00+02:00 – 2024-04-20T06:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T23:00:00+02:00 – 2024-04-20T06:00:00+02:00

Imaginez une collaboration inédite. D’un côté les maîtres de l’electro dub, le duo Tetra Hydro K : deux alchimistes du dub qui expérimentent un vaste champs de sonorités, nourries par les ténors du genre, tels que High Tone, Improvisator Dub ou encore Kaly Live Dub. De l’autre, Manudigital, beatmaker et bassiste de la scène reggae/dub, reconnu à travers l’Europe pour ses collaborations marquantes avec L’Entourloop, Alborosie, Soom T ou Queen Omega. Sur scène avec eux, leurs MC favoris : Tracy De Sá et Dapatch. La première est une rappeuse identifiée pour ses changements de rythmes inattendus et ses rimes guerrières. Le second est un MC français spécialiste des sound system, renommé pour son flow rub a dub qu’il propage aux quatre coins de l’hexagone. Expérience immersive garantie jusqu’au bout de la nuit.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine 00 33 5 56 74 80 65 https://lerocherdepalmer.fr Le Rocher de Palmer c'est 6700 m2 dédiés aux cultures du monde sous la direction artistique de Musiques de Nuit à Cenon près de Bordeaux.

