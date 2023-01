MANCELLES ET MAISONS DE VILLE Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

MANCELLES ET MAISONS DE VILLE
Port du Mans Quai Amiral Lalande Le Mans

2023-03-19 14:30:00 – 2023-03-19 16:15:00

Quai Amiral Lalande Port du Mans

Le Mans

Sarthe La ville du Mans a développé depuis le XIXe siècle une architecture de maisons particulières : les mancelles. Partons à la découverte de cet art de vivre manceau.

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge

Départ : 14h30 au Port du mans, 101 Quai Amiral Lalande

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

