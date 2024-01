FLAVIA COELHO MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, jeudi 11 avril 2024.

Depuis son arrivée en France le 21 Coelho juin 2006, jour de la fête de la musique, Flavia Coelho écume les salles et festivals du monde entier, faisant de chaque concert un remède contre la morosité. Ses collaborations multiples (Ibrahim Maalouf, Gaël Faye, Aldebert…), sa voix généreuse et son énergie créatrice sont au service de sonorités bossa, pop, reggae ou encore hip hop. Un léger goût de Paraíso, un univers hybride et solaire qui ne renie en rien ses racines brésiliennes : coup de chaleur assuré avant l’été sur la scène de Malraux !

Tarif : 19.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73