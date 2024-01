SANS TAMBOUR MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery, mercredi 10 avril 2024.

Elle rêve de réenchanter leur quotidien. Lui bloque sur les difficultés de la vie. Dans ce couple, rien ne va plus. Tout comme leur maison, qui s’effondre au gré de leurs disputes. Adepte de théâtre musical, Samuel Achache aborde joyeusement la rupture amoureuse. Son joli mélange de rire et de poésie a rencontré un franc succès au Festival d’Avignon 2022. Au milieu d’une demeure en ruine, acteurs, chanteurs et instrumentistes nous racontent l’histoire de ce duo. La fin de leur histoire est le début de la nôtre, celle qui consiste à construire de nouveau sur ses propres ruines. Le tout sur la musique romantique de Schumann, dont le spectacle renverse joyeusement la gravité.

Tarif : 14.00 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73