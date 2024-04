MALKENN, duo jazz acoustique Rue Lorois Pontivy, vendredi 19 avril 2024.

MALKENN, duo jazz acoustique Rue Lorois Pontivy Morbihan

MALKENN, c’est un duo à trois voix. Le son d’une guitare danse avec les timbres entremêlés d’une voix et d’une trompette complices.

Au travers d’arrangements originaux, Anaïs et Lolita visitent des standards du jazz. À la recherche de la vulnérabilité, de l’authenticité et d’un instant suspendu.

Ouvert à toutes et tous | Au chapeau | Sur inscription .

Début : 2024-04-19 18:00:00

fin : 2024-04-19 19:00:00

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

