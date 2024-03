Malik Djoudi Ensemble + Nous Étions Une Armée Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, vendredi 3 mai 2024.

L’ensemble musical est composé d’un piano, d’une flûte traversière, d’un synthétiseur, de percussions et d’un quatuor à cordes. Malik Djoudi prouve que la délicatesse est une force?: un subtil mariage entre des moments minimalistes et la puissance des instruments orchestraux, des rythmes électroniques. En invitant des musicien·ne·s classiques, il s’offre ainsi une proposition audacieuse qui casse les codes de son répertoire entre chanson française et électro.

Il a créé son style: intimiste et sensuel. En 2020, son album Tempéraments est nommé aux Victoires de la Musique dans la catégorie révélation de l’année . Sur son dernier, Troie, paru en 2021, il collabore aussi bien avec Étienne Daho, Philippe Katerine qu’Isabelle Adjani, et s’impose alors comme un maestro du contournement des codes de la pop française.

Tout émeut chez lui?: sa voix androgyne, ses chansons douces-amères, sa grammaire concise et sans fioritures.

Des mots qui sonnent bien et qui rendent la vie plus douce.

Ouverture dès 19h du Bar Luciol. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03 22:00:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

