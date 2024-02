Malcolm Potter Quartet Sainte-Savine, jeudi 18 avril 2024.

Malcolm Potter Quartet Sainte-Savine Aube

Faites-vous du bien jetez une oreille !

Malcolm Potter est un contrebassiste, chanteur et auteur/compositeur, dont la voix est souvent comparée à celles de Sting, Harry Connick Jr. ou Jamie Cullum pour n’en citer que quelques-uns.

Son approche de la musique est infusée d’une combinaison d’ingrédients inhabituels cet artiste atypique est chanteur et contrebassiste à la fois. Cela lui confère une sonorité rare, sa musique est pop, jouée par des musiciens de jazz, accrochant de multiples émotions inhabituelles. Si ses créations invoquent une culture commune, des Beatles à Stevie Wonder, de Chet Baker à Jacob Collier, pour autant aucune limite n’entrave son imagination, sa spontanéité, ni celle de ses musiciens. Il mélange toutes ces caractéristiques avec souplesse, minutie et expérience.

Les Échos de la presse

Époustouflant… Artillerie lourde. Nice Matin

Malcolm Potter… Un régal ! Des musiciens de grande classe… Dauphiné Libéré

Généreux et contagieux… la voix de Malcolm prend des dimensions épiques, on frémit. Jazz Rhône-Alpes

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

