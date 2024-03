MAKOTO SAN ESPACE JULIEN Marseille, vendredi 19 avril 2024.

MAKOTO SAN cultive le mélange des genres et propose une expérience unique. Le show oscille entre la tension ultra cérémonielle des spectacles de percussions japonaises et le lâché prise dansant du club techno. Des changements de tableaux et d’ambiances, la mise à l’honneur de l’instrumentarium, de l’étrangeté, des voix qui font voyager, des drops dévastateurs, une tension qui ne fait que monter et une question qui reste entière : Qui se cache derrière ces masques ?

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13