Camp Chantier de la Maison Saint Jean 21 juillet – 4 août 2024 Maison Saint-Jean – Les Roches Sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJgaU-b-vUyLavmMRHTFJ9n4dct2rNUKdl_JX2OdJ5-vHPwA/formResponse

restauration de certaines parties du château des Roches par les jeunes qui aiment cette Maison.

Ce projet comporte trois dimensions :

– le travail au service du chantier (chantier, cuisine etc.);

– la vie spirituelle (prière et formation chrétienne);

– la vie fraternelle et festive.

Nous cherchons des professionnels, des jeunes volontaires, et des étudiants ou jeunes pros suffisamment qualifiés pour coordonner des équipes et préparer le chantier.

Nous recherchons aussi des volontaires pour animer le camp dans ses activités plus ludiques de détentes.

Une campagne de dons va être lancée pour ce projet.

Pour le moment, nous envisageons en priorité la restauration d’une tour fissurée suite à la sécheresse qui a modifié le terrain. Les projets menés seront adaptés en fonction du nombre de participants.

Une contribution financière sera demandée.

