Pièce « L’Etat de siège » Maison Léon Blum Jouy-en-Josas, 18 mai 2024, Jouy-en-Josas.

Pièce « L’Etat de siège » Samedi 18 mai 2024, 15h00 Maison Léon Blum Entrée gratuite – sur réservation

Adaptation et mise en scène : Emmanuel Besnault

Création Mois Molière 2023

Pièce offerte par Versailles Grand Parc

Il s’agit de l’itinéraire d’une population unie par une crainte commune et transcendée par l’apparition prophétique d’une comète et la présence salvatrice du vent et de la mer. Dans une situation de crise extrême, comment réagit-on dans la sphère intime, et dans la sphère publique ?

« L’État de siège, avec tous ses défauts, est peut-être celui de mes écrits qui me ressemble le plus » écrivit Camus.

Maison Léon Blum 4 rue Léon Blum 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.jouy-en-josas.fr/reservation_theatre.aspx »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:30:00+02:00

CAMUS