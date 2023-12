Animation de l’été Maison du terroir et d’animations Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Animation de l’été Maison du terroir et d’animations Beaulieu-sur-loire, 7 juillet 2024 07:00, Beaulieu-sur-loire. Animation de l’été 7 juillet – 22 septembre 2024 Maison du terroir et d’animations Ce sont des produits mis en avant dans la boutique de la Maison du Terroir et valorisés par les producteurs qui ont été choisis pour réaliser l’animation de l’été. Proposée le dimanche 7 juillet sur le vide-greniers du comité des fêtes – Rue Jean Moulin – résidence du Cormier, l’animation est prolongée tout l’été ! Plusieurs ateliers ludique, artistique, sensoriel sont proposés pour échanger sur les différentes productions locales. Possibilité d’acheter des produits locaux Maison du terroir et d’animations 3 Place d’Armes, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « email », « value »: « maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-07T09:00:00+02:00 – 2024-07-07T12:30:00+02:00

2024-07-07T09:00:00+02:00 – 2024-07-07T12:30:00+02:00

2024-09-22T14:30:00+02:00 – 2024-09-22T17:45:00+02:00

