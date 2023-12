EXPOSITION DE PEINTURES, SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES: L’ALLÉE DES GRANDS ARBRES Maison du Chapitre Pornic Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Pornic EXPOSITION DE PEINTURES, SCULPTURES ET PHOTOGRAPHIES: L’ALLÉE DES GRANDS ARBRES Maison du Chapitre Pornic, 18 avril 2024, Pornic. Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:00:00

fin : 2024-04-18 13:00:00 Que ce soit par la peinture, la sculpture ou la photographie, les créations d’EHMA nous transportent en pleine nature..

Que ce soit par la peinture, la sculpture ou la photographie, les créations d’EHMA nous transportent en pleine nature.

Les arbres de ses tableaux-contes sont nos amis, majestueux et protecteurs. .

Maison du Chapitre Rue de la République

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Code postal 44210 Lieu Maison du Chapitre Adresse Maison du Chapitre Rue de la République Ste Marie sur Mer Ville Pornic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Maison du Chapitre Pornic Latitude 47.11343 Longitude -2.13045 latitude longitude 47.11343;-2.13045

Maison du Chapitre Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/