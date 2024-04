Maison des Minéraux Visites décalées Théorie de la Guidonne Crozon, dimanche 28 juillet 2024.

Visite décalée et fantasque du musée et du Jardin Insolit(h)e des roches de Bretagne pour comprendre et imaginer l’histoire du sous-sol breton. Suivez la guide dans ses théories loufoques mais pas que, démêlez le vrai du faux au gré des questions et de l’inspiration.

Durée 1 h

Tarif animation comprise dans la visite du musée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 15:00:00

fin : 2024-07-28 16:00:00

Lieu-dit Saint-Hernot

Crozon 29160 Finistère Bretagne

