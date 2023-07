HÉLÈNE PEYTAVI Maison des Bonheur Magny-les-Hameaux, 13 mai 2024, Magny-les-Hameaux.

HÉLÈNE PEYTAVI 13 – 26 mai 2024 Maison des Bonheur Entrée gratuite

Hélène Peytavi se nourrit du réel comme d’une petite musique,partition inachevée du monde. Tout est vivant : la mer, la montagne, le vent, le temps qu’il fait, une voix, un fruit. La nature est son imaginaire. Les sources d’inspiration sont là : la nature et ses métamorphoses, le paysage parfois habité,peuplé d’animaux étranges et familiers. Elle prend les choses très au sérieux, elles sont vivantes par leur simple présence et leur existence, même la plus minuscule. Elles nous renvoient à l’état de notre monde où tout se tient : le monde végétal, l’humain et l’animal.

Hélène Peytavi participe à la réalisation de la 20ème édition du Livre Infini, avec les classes de l’école Rosa Bonheur.

Maison des Bonheur 2 rue Ernest Chausson 78114 Magny-les-Hameaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-13T14:00:00+02:00 – 2024-05-13T18:00:00+02:00

2024-05-26T14:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:00:00+02:00

Exposition Magny