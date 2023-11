Fête de la Danse Maison des arts du Grütli Genève, 30 avril 2024, Genève.

Fête de la Danse 30 avril – 5 mai 2024 Maison des arts du Grütli Gratuit en extérieur

La Fête de la Danse de Genève se déploie en 2024 le long du Rhône, en égrainant ici et là, durant toute la semaine, des spectacles et des démonstrations, ainsi que des moments de danse collective et festive ! Pour les grand·e·x·s et les KIDS.

Salsa, swing, contre-danse écossaise ou encore danse indienne : la population pourra essayer des dizaines de styles à la Maison des Arts du Grütli et aux ADEM (Ateliers d’ethno-musicologie) grâce aux cours proposés par de nombreuses écoles de danse genevoises !

A Meyrin, une nouvelle Fête des Danses urbaines permettra de savourer des moments forts, avec les yeux et les hanches. Au TFM et aux alentours.

Des bouquets de danse vont aussi animer les communes de Vernier, Lancy, Carouge, Onex et Bernex, avec notamment des Marchés Dansés au coeur des cités, et des scènes en plein air pour des Chorés Colorées !

>> plus d’informations dès février 2024.

Maison des arts du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 54 http://www.ville-ge.ch/grutli [{« type »: « link », « value »: « https://fetedeladanse.ch/geneve/tickets/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/centres-art/maison-arts-grütli/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-30T18:00:00+02:00 – 2024-04-30T19:00:00+02:00

2024-05-05T11:00:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

