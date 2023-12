Sortie nature : La Loire au crépuscule ( 2) – Lieu à préciser Maison de Loire du Loiret Jargeau, 27 juillet 2024, Jargeau.

Sortie nature : La Loire au crépuscule ( 2) – Lieu à préciser Samedi 27 juillet 2024, 19h00 Maison de Loire du Loiret Voir https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/la-loire-au-crepuscule-2-1

Immersion et affût en bord de Loire pour observer la faune au coucher du soleil.

Maison de Loire du Loiret La chanterie, boulevard Carnot, Jargeau Jargeau [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 76 60 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/la-loire-au-crepuscule-2-1 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@maisondeloire45.org »}]

