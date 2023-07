DEUX RIEN Maison de L’Environnement Magny-les-Hameaux, 19 mai 2024, Magny-les-Hameaux.

DEUX RIEN Dimanche 19 mai 2024, 17h00 Maison de L’Environnement Tarif B (à partir de 5€)

Un spectacle poétique, burlesque et tendre où le mouvement fait récit et les émotions deviennent danse… Un duo gestuel qui interroge la valeur de l’individu et le regard que l’on porte sur lui.

Rien, deux fois rien. La société, la vie, la foule, la terre qui tourne, ont laissé sur ce banc ces deux personnages. Deux laissés pour compte, assis au milieu de passants qui ne les voient plus. Ils sont tout l’un pour l’autre dans ce monde impitoyable. Soudain, leurs corps s’animent…

Mime, danse et acrobatie, Caroline Maydat et Clément Belhache s’affranchissent des mots au profit de la gestuelle et de l’expressivité des corps pour nous conter, avec délicatesse et poésie mais aussi malice, un moment de vie de ces deux mendiants invisibles.

Ils s’occupent, s’écrivent, s’inventent un ailleurs, un entre-deux et choisissent de passer à l’abordage du monde réel par le biais du jeu. La vie et la fiction se répondent sans discontinuer. Un élément, comme une balise, dernier ancrage au réel : un banc. Théâtre de nos émotions…

Interprétation, mise en scène et chorégraphies : Clément Belhache, Caroline Maydat / Création lumière : Karl-Ludwig Francisco / Création sonore : Michael Bugdahn / Régisseurs : Karl-Ludwig Francisco et Matthieu Marques Duarte

Maison de L’Environnement 6 Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3282 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-19T17:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:30:00+02:00

