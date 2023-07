OÙ EST VICTOR ? ES-TU VICTOR ? PASTICHE ! Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, 15 mai 2024, Besançon.

OÙ EST VICTOR ? ES-TU VICTOR ? PASTICHE ! Mercredi 15 mai 2024, 14h00 Maison de l’Architecture de Franche-Comté 5€

Sur inscription

Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée

Où est Victor ? Es-tu Victor ? Pastiche !

Avec Thomas Kern, architecte, et Céline Morlot, poétesse

Pendant cet atelier, nous allons chercher Victor Hugo au centre-ville, et imaginer ce qu’il aurait pu écrire et dessiner autour des espaces urbains où l’on perçoit aujourd’hui sa présence (par exemple, la place Granvelle, la place Victor Hugo). Si Besançon est bien son berceau, notre auteur n’a que très peu, très très peu, écrit sur notre ville. À partir d’une présentation du style littéraire et graphique de l’écrivain, nous allons confectionner un pastiche de ce qu’auraient pu être les pages de son journal intime relatant un voyage à Besançon le 15 mai 2024. Des explications et questionnements sur les aménagements urbains de ces lieux viendront alimenter nos productions. Chaque jeune participant.e repartira de l’atelier avec une copie de ce journal fantasmé.

Maison de l'Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T14:00:00+02:00 – 2024-05-15T17:00:00+02:00

atelier architecture

Victor Hugo