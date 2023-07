LEGORAMA Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

LEGORAMA Maison de l'Architecture de Franche-Comté Besançon, 17 avril 2024, Besançon. LEGORAMA Mercredi 17 avril 2024, 14h00 Maison de l'Architecture de Franche-Comté 5€

Sur inscription

Avec l’adhésion d’un parent à jour.

Prévoir une tenue adaptée Legorama Un atelier de pratique Jeune public avec Cyril Guffroy (Graveurs Associés), graveur, et Thomas Kern, architecte Les fameuses briques multicolores seront ici détournées comme moyen d’impression afin de dessiner les façades d’un nouvel environnement urbain aussi ludique qu’utopique. L’atelier sera un temps propice à la redécouverte de cet élément architectural que l’on côtoie quotidiennement en s’en appropriant les éléments constitutifs tels que son socle, son couronnement ou encore les jeux de vide et de plein pouvant tantôt lui donner du corps ou de la légèreté. Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

