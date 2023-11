Leçons sur les sondages et enquêtes d’opinion Maison de la vie associative MDVA Arles, 18 avril 2024, Arles.

L’Université populaire du pays d’Arles, l’UpopArles, vous propose une conférence-débat sur les sondages et les enquêtes d’opinion. Jamais les sondages n’ont occupé une telle place dans la vie politique. Ils sont au coeur de l’actualité politique, donnent lieu à d’incessants commentaires, sont devenus indispensables pour les acteurs politiques et participent même de la sélection des candidats. Pourtant, jamais les instituts ne semblent s’être autant trompés. Pour le comprendre, il faut ouvrir la boîte noire des sondages et s’intéresser à la manière dont ils sont fabriqués. La conférence reviendra précisément sur les principales modalités de réalisation des études des instituts et sur les nombreux problèmes que ces études soulèvent, questionnant ainsi leur légitimité.

Alexandre Dézé est directeur du département de science politique à l’Université Montpellier 1 et chercheur au CEPEL, Centre d’Etudes Politiques et Sociales.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-18T18:30:00+02:00 – 2024-04-18T20:30:00+02:00

Sondages enquêtes