Cérémonie 8 mai MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck Catégorie d’Évènement: Hazebrouck Cérémonie 8 mai MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck, 8 mai 2024, Hazebrouck. Cérémonie 8 mai Mercredi 8 mai 2024, 10h00 MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-08T10:00:00+02:00 – 2024-05-08T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-08T10:00:00+02:00 – 2024-05-08T11:00:00+02:00 Cérémonie 8 mai MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS 5 RUE D’AIRE , 59190 Hazebrouck Hazebrouck Détails Catégorie d’Évènement: Hazebrouck Autres Lieu MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Adresse 5 RUE D'AIRE , 59190 Hazebrouck Ville Hazebrouck Lieu Ville MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck Latitude 50.718185 Longitude 2.53467 latitude longitude 50.718185;2.53467

MAISON DE LA MUSIQUE JC CASADESUS Hazebrouck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hazebrouck/