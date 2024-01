ENRICO MACIAS MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand, 25 avril 2024, Clermont Ferrand.

Après 60 ans d’une carrière intemporelle à parcourir les salles de tous les pays, Enrico Macias aborde une nouvelle décennie et repartira en tournée en 2023. Construit sur le tempo d’une journée, le spectacle d’Enrico Macias éclot avec ses premiers succès dans une ambiance music-hall ; la journée se poursuit jusqu’au soir au son des musiques arabo-andalouses, pour se terminer en apothéose avec une fête comme seul Enrico en a le secret ! Parce qu’Enrico Macias est un homme méditerranéen ses chansons rassemblent et s’offrent comme un message d’espoir et de tolérance. Par sa voix chaleureuse et sa poésie, il réunit les générations et nous donne en cadeau son sourire légendaire et solaire.

Tarif : 29.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:30

MAISON DE LA CULTURE Bld François Mitterrand 63000 Clermont Ferrand 63