Mais où sont les compositrices ? Chaveignes, dimanche 7 avril 2024.

Mais où sont les compositrices ? Chaveignes Indre-et-Loire

Dimanche

Fanny Hensel-Mendelssohn, Clara Schumann. Cécile Caminade, Germaine Tailleferre et Mel Bonis. Avec humour et simplicité, DOm Paulin fait revivre les compositrices, nous les présentant comme de vieilles amies avant de les interpréter au piano. Après les avoir vu revivre devant vous, vous les entendrez d’une oreille totalement différente sous ses doigts. 1414 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:30:00

fin : 2024-04-07

La Varenne

Chaveignes 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@salledurondpoint.com

